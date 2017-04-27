"Гуанчжоу" могут наказать за баннер про "британских собак"

Азиатская футбольная конфедерация открыла дисциплинарное дело в отношении "Гуанчжоу Эвергранд", сообщает AFP. Фанаты китайской команды во время выездного матча Лиги чемпионов АФК против "Итсерна" из Гонконга (6:0) баннер с фразой: "Уничтожайте британских собак, искореняйте яд независимости Гонконга". Клуб могут наказать сразу по двум статьям дисциплинарного регламента – за оскорбительные баннеры или кричалки и за злонамеренное поведение болельщиков.

Также наказание ждет и японский "Кавасаки Фронтале", фанаты которого развернули на трибунах флаг военного времени во время матча с корейским "Сувоном".

Напомним, ранее Гонконг являлся британской колонией, а в 1997 году вернулся во владение Китая. Правительство Гонконга хочет добиться полной независимости, а Китай намерен продолжать действовать согласно принципу "одна страна – две системы", в соответствии с которым Гонконг обладает широкой автономией.