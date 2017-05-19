"Гронинген" надеется на возвращение Роббена

Генеральный директор "Гронингена" Ханс Найлэнд признался, что надеется на возвращение полузащитника Арьена Роббена. Голландский хавбек является воспитанником клуба, на его счету 52 матча, 12 голов и 5 голевых передач в футболке бело-зеленых.

- Возвращение Роббена - невероятная мечта, - цитирует RTV Noord Найлэнда. - Если бы Арьен был готов вернуться, то его ждал бы теплый прием. Во всяком случае, у всего есть начало и конец, и это также относится к футбольной карьере. Мы все хотели бы видеть Роббена в "Гронингене" на закате карьеры.