02:29 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Гол Швайнштайгера помог "Чикаго Файр" разгромить "Нью-Инглэнд Революшн"

0
0
0
0

"Чикаго Файр" крупно переиграл "Нью-Инглэнд Революшн" в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 3:0. В составе хозяев голом отметился бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Баварии" Бастиан Швайнштайгер. Дубль оформил Неманья Николикс.

МЛС

Регулярный чемпионат

"Чикаго Файр" – "Нью-Инглэнд Революшн" – 3:0 (1:0)

Голы: Швайнштайгер, 45 (1:0). Николикс, 47 (2:0). Николикс, 73 (3:0).

0
0
0
0
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...