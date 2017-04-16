Гол Швайнштайгера помог "Чикаго Файр" разгромить "Нью-Инглэнд Революшн"

"Чикаго Файр" крупно переиграл "Нью-Инглэнд Революшн" в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 3:0. В составе хозяев голом отметился бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Баварии" Бастиан Швайнштайгер. Дубль оформил Неманья Николикс.

МЛС

Регулярный чемпионат

"Чикаго Файр" – "Нью-Инглэнд Революшн" – 3:0 (1:0)

Голы: Швайнштайгер, 45 (1:0). Николикс, 47 (2:0). Николикс, 73 (3:0).