Глава "Кайрата": "У клуба нет претензий к Аршавину"

Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев подчеркнул, что клуб может продлить контракт с полузащитником Андреем Аршавиным. По его словам, это может случиться, если команда хорошо сыграет во внутреннем первенстве, а также завоюет право участия в Лиге чемпионов.

- Мы изначально договаривались на контракт по схеме "1+1", сейчас идет второй год, - приводит ТАСС слова Боранбаева. - Если мы хорошо выступим в этом сезоне и получим право сыграть в Лиге чемпионов, то мы обсудим с Андреем возможное продление соглашения. У нас к нему никаких претензий нет.

Надо признать, что он очень достойно себя ведет и получает удовольствие от пребывания в Казахстане. Он не растерял свои футбольные качества, мы им очень довольны. Своим профессиональным отношением он делает все для популяризации футбола. Плюс это хороший маркетинг.