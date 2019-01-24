Глава Федерации футбола ЦАР, возглавляющий вооруженную группировку, экстрадирован в Гаагу

Глава Федерации футбола Центральноафриканской Республики Патрис-Эдуар Нгаиссона, который также возглавляет радикальную христианскую группировку, экстрадирован в Гаагу по ходатайству Международного уголовного суда, сообщает АР. Он был задержан на территории Франции, его обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Нгаиссона считается лидером крупнейшей в стране вооруженной группировки, которая ответственна за многочисленные убийства, пытки и преследования мусульман в ЦАР. Счет жертвам идет на тысячи, сотни тысяч были вынуждены уехать.