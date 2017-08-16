10:20 | Футбол — "Пас из-за границы"

Гедрюс Арлаускис: "Петреску повлиял на мой переход в ЧФР"


Бывший вратарь "Рубина" Гедрюс Арлаускис, подписавший контракт с ЧФР, рассчитывает помочь новой команде выиграть чемпионат Румынии. Предыдущим клубом 29-летнего литовского голкипера был "Уотфорд".

- Я рад переходу в такой большой клуб, - цитирует официальный сайт ЧФР Арлаускиса. - Я очень хорошо знаю Дана Петреску. Тот факт, что он возглавляет команду, повлиял на мое решение при выборе клуба. Надеюсь помочь команде выиграть чемпионат Румынии.

Напомним, Арлаускис выступал за "Рубин" с 2010 по 2014 год. В составе казанцев он провел 16 матчей, пропустив 23 гола.

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