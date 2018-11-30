ФИФА с 2020 года может ввести ограничения на аренду игроков

ФИФА планирует ввести ограничения на аренды игроков, сообщает The Times. По данным источника, проект изменений правил предусматривает, что каждый клуб сможет проводить арендные операции по шести-восьми игрокам – не более. Нововведение будет внедрено с сезона-2020/21. Это должно повысить прозрачность рынка.

Также ФИФА намерена запретить отдавать больше двух игроков в аренду одному клубу. Эти изменения могут создать проблемы ряду топ-клубов. Например, только у "Челси" на контрактах 39 игроков. Многих лондонцы отдают в аренду.