ФИФА пожизненно отстранила уличенного в коррупции экс-главу Футбольной ассоциации Ганы

ФИФА пожизненно отстранила от футбола бывшего президента Футбольной ассоциации Ганы Квеси Ньянтаки, сообщает официальный сайт организации. Он признан виновным в нарушении трех пунктов кодекса этики ФИФА: 19 (конфликт интересов), 21 (взяточничество и коррупция) и 22 (поборы).

Помимо пожизненной дисквалификации, Ньянтаки был также оштрафован на 500 тысяч швейцарских франков.

В июне 2018 года правительство Ганы отстранило от работы всю футбольную ассоциацию, включая президента. Причиной стал фильм журналиста Анаса Аремеяу о коррупции в ганском футболе.