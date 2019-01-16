ФИФА отклонила апелляцию главы Федерации футбола Афганистана на отстранение из-за скандала с домогательствами

ФИФА отклонила апелляцию президента Федерации футбола Афганистана Керамуудина Карима на отстранение от футбольной деятельности, сообщает Inside the Games. Он был отстранен 9 декабря сроком на 90 дней. Причиной стал скандал с сексуальными домогательствами к футболисткам сборной страны.

Ранее издание The Guardian опубликовало расследование, согласно которому афганские футболиски подверглись сексуальному и физическому насилию со стороны представителей Федерации футбола страны. Инциденты якобы происходили в штаб-квартире федераци в Кабуле и в тренировочном лагере в Иордании в феврале 2017 года.

Президент Афганистана Ашраф Гани инициировал расследование информации.

Карим был единственным отстраненным после скандала чиновником, чье имя было официально оглашено.