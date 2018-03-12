ФИФА может отстранить Грецию из-за инцидента с Саввиди

ФИФА может отстранить Грецию от участия в международных состязаниях, сообщает журналист BBC Ричард Конуэй в Твиттере.

Причиной стал инцидент во время матча чемпионата Греции между ПАОК и АЕК. Во время игры на поле выбежал владелец ПАОК Иван Саввиди. По словам очевидцев, он кричал на арбитра встречи из-за незасчитанного гола. На ремне его был замечен пистолет.

Ранее портал FP сообщил, что полиция Греции выдала ордер на арест Саввиди. Он не касается того, что бизнесмен во время матча имел при себе пистолет. Ему вменяется выход на поле и участие в потасовке.

ФИФА и УЕФА уже осудили инцидент с Саввиди, а чемпионат Греции из-за инцидента был приостановлен.

По информации Конуэя, ФИФА предупредила греческую федерацию о возможно дисквалификации, если она не обеспечит безопасность на матчах.