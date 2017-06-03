"Фенербахче" без Нойштедтера победил "Аданаспор", Эменике забил гол

"Фенербахче" одержал победу над "Аданаспором" в матче заключительного 34-го тура чемпионата Турции - 3:1. Гол в концовке встречи забил экс-форвард "Спартака" Эммануэл Эменике. Встречу из-за перебора желтых карточек пропускал бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел, а также российский защитник Роман Нойштедтер, который присоединился к национальной команде на сборах перед Кубком конфедераций-2017.
"Фенербахче" занял третье место в чемпионате Турции и сыграет в квалификации Лиги Европы, как и финишировавший четвертым "Галатасарай". В Лигу чемпионов попал чемпион страны "Бешикташ" и вице-чемпион "Истамбул Башакшехир".
Чемпионат Турции
Суперлига
34-й тур
"Аданаспор" - "Фенербахче" - 1:3 (1:2)
Голы: Коман, 6 - с пенальти (1:0). Соуза, 9 (1:1). Шаэшуэ, 22 (1:2). Эменике, 90+1 (1:3).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2016-2017/
Viktor001961
Без Романа игра наладилась у турок.У России,видимо,будет наоборот.Да ещё и Мутко зачем-то припёрся и с Дзюбой что-то не так.
19:38