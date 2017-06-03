"Фенербахче" без Нойштедтера победил "Аданаспор", Эменике забил гол

"Фенербахче" одержал победу над "Аданаспором" в матче заключительного 34-го тура чемпионата Турции - 3:1. Гол в концовке встречи забил экс-форвард "Спартака" Эммануэл Эменике. Встречу из-за перебора желтых карточек пропускал бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел, а также российский защитник Роман Нойштедтер, который присоединился к национальной команде на сборах перед Кубком конфедераций-2017.

"Фенербахче" занял третье место в чемпионате Турции и сыграет в квалификации Лиги Европы, как и финишировавший четвертым "Галатасарай". В Лигу чемпионов попал чемпион страны "Бешикташ" и вице-чемпион "Истамбул Башакшехир".

Чемпионат Турции

Суперлига

34-й тур

"Аданаспор" - "Фенербахче" - 1:3 (1:2)

Голы: Коман, 6 - с пенальти (1:0). Соуза, 9 (1:1). Шаэшуэ, 22 (1:2). Эменике, 90+1 (1:3).