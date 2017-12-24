Фантастический дриблинг и голевая передача от игрока "Аякса". Видео

Нападающий "Аякса" Каспер Дольберг в матче 18-го тура чемпионата Голландии против "Виллема II" (3:1) при счете 1:1 на 72-й минуте вывел свою команду вперед после отличного прохода Давида Нереса.
20-летний бразилец, получив мяч на углу штрафной, прокинул его себе на ход, у лицевой линии на замахе убрал защитника и выдал пас на пустые ворота.
В этом сезоне Нерес провел за "Аякс" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.
Stunning from Ajax! pic.twitter.com/UvAxlzozaC– Goal (@goal) 24 декабря 2017 г.