17:53 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Фанаты "Мальме": "Ибра, ты можешь играть в чемпионате Швеции и с одним коленом"

0
0
0
0

Фанаты "Мальме" поддержали нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича. 35-летний швед, начинавший карьеру в "Мальме", в прошлый четверг получил серьезную травму колена и выбыл ориентировочно до января 2018 года. Болельщики шведского клуба во время вчерашнего матча против "Юргордена" растянули на трибунах баннер с фразой: "Поправляйся, Златан - ты можешь играть в шведской лиге и с одним коленом".

0
0
0
0
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий