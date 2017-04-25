Фанаты "Мальме": "Ибра, ты можешь играть в чемпионате Швеции и с одним коленом"

Фанаты "Мальме" поддержали нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича. 35-летний швед, начинавший карьеру в "Мальме", в прошлый четверг получил серьезную травму колена и выбыл ориентировочно до января 2018 года. Болельщики шведского клуба во время вчерашнего матча против "Юргордена" растянули на трибунах баннер с фразой: "Поправляйся, Златан - ты можешь играть в шведской лиге и с одним коленом".

Malmö-fans with a message to Ibra "Get well Zlatan - you can play in the Swedish league with one knee" pic.twitter.com/9W6c0IpHge – Alexandra Jonson (@AlexandraJonson) 24 апреля 2017 г.