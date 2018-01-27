Эменике заменит Вагнера Лава в "Аланьяспоре"?

Нападающий "Олимпиакоса" Эммануэл Эменике может продолжить карьеру в "Аланьяспоре", информирует Complete Sports. 30-летний нигериец рассматривается турецким клубом в качестве замены форварду Вагнеру Лаву. Бывший нападающий ЦСКА зимой может перейти в "Бешикташ".

Эменике перешел в "Олимпиакос" из "Фенербахче" летом 2017 года. Он провел восемь матчей и забил один гол. За последний четыре месяца из-за травмы он вышел на поле только два раза.