13:10 | Футбол — "Пас из-за границы"

Эменике заменит Вагнера Лава в "Аланьяспоре"?

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Нападающий "Олимпиакоса" Эммануэл Эменике может продолжить карьеру в "Аланьяспоре", информирует Complete Sports. 30-летний нигериец рассматривается турецким клубом в качестве замены форварду Вагнеру Лаву. Бывший нападающий ЦСКА зимой может перейти в "Бешикташ"

Эменике перешел в "Олимпиакос" из "Фенербахче" летом 2017 года. Он провел восемь матчей и забил один гол. За последний четыре месяца из-за травмы он вышел на поле только два раза.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thergothon

у Эменике третья старость.

13:47

fanattagan

У Вагнера третья молодость

13:25