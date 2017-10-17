Известный английский тренер Сэм Эллардайс может возглавить сборную США, утверждает ESPN. 62-летний специалист займет вакантную должность, которую оставил Брюс Арена после невыхода американцев на ЧМ-2018.

Эллардайс ранее возглавлял ряд английских клубов, включая "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Сандерленд". В 2016 году он был назначен главным тренером сборной Англии, но провел с ней лишь один матч. Через 67 дней после назначения он оставил свою должность в связи с расследованием СМИ о коррупции при проведении трансферов.

С декабря 2016 по май 2017 года он возглавлял "Кристал Пэлас".

Помимо Эллардайса, на пост в сборной США также претендует экс-наставник "Бордо", "ПСЖ" и сборной Франции Лоран Блан.