Экс-тренер "Челси" и "Ливерпуля" возглавил "Килмарнок"

Новым главным тренером "Килмарнока" назначен 54-летний шотландский специалист Стив Кларк. Ранее он работал в тренерских штабах "Челси", "Ливерпуля", "Ньюкасла" и "Вест Хэма", а также возглавлял "Рединг" и "Вест Бромвич".

- Я рад вернуться в футбол, и особенно рад возглавить "Килмарнок", - отметил Кларк. - Мы говорили с руководством, что нужно исправлять текущую ситуацию. Хочу обеспечить стабильность этому великому клубу.

На данный момент "Килмарнок" имеет в своем активе всего 3 очка после 8 матчей и идет на последнем месте в чемпионате Шотландии.