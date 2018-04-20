Эдвин ван дер Сар: "Джастин Клайверт следует по стопам отца"

Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар сравнил молодого нападающего команды Джастина Клайверта с его отцом Патриком. 18-летний голландец в прошлом году дебютировал за основной состав амстердамцев, а в этом сезоне забил 9 голов и сделал 5 голевых передач в 33 матчах. Его отец с 1990 по 1999 год выступал за "Аякс".

- Джастин следует по стопам отца, - цитирует L'Equipe ван дер Сара. - У него нет такого же телосложения, он быстрее и может играть на обоих флангах. Джастин меньше, но быстрее. Их объединяет чувство гола. Джастину всего 18 лет, и ему предстоит долгий путь, но у него большой талант.