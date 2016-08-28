Джанни Инфантино: "Тот перелет организовал мне друг"

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметил, что частный перелет вместе с семьей ему организовал его друг. Также руководитель добавил, что история с матрасом является полным абсурдом. Напомним, ранее Инфантино обвинялся в использовании средств организации в личных целях, в том числе для покупки тренажера, матрасов, смокинга, цветов и футбольных бутс.

Сообщалось, что после финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Атлетико" 29 мая в Милане руководитель полетел в Рим, а затем в Женеву вместе с семьей. Позже эти обвинения были сняты.

– Обычно я летаю простыми рейсами, – цитирует Инфантино Blick. – В данном случае это стало совпадением, так как мой друг, не имеющий ничего общего с футболом и ФИФА, предложил этот рейс.

Независимая комиссия по этике тщательно исследовала все утверждения и оправдала меня полностью. Из уважения я об этом не говорил во время разбирательства, но всегда знал, что не нарушал этический кодекс.

Что касается матраса, то эта история внезапно стала важнее всех моих планов по реформированию организации. Это абсурд.