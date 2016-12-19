Джанни Инфантино: "Налоги Месси и Роналду? Если кто-то едет пьяным за рулем, ФИФА тут ни при чем"

Глава ФИФА Джанни Инфантино в интервью Spiegel подчеркнул, что ФИФА не несет ответственности за проблемы футболистов с законом. При этом, по словам Инфантино, организация должна сделать финансовые транзакции в области футбола более прозрачными.

– Среди суперзвезд футбола, которые попадались на неуплате налогов, числится Лионель Месси. Криштиану Роналду использовал как минимум одну систему для уклонения от уплаты налогов. По вашему мнению, это не проблематично для интеграции футбола?

– Если кто-то не платит налоги или превышает скорость или едет за рулем пьяный и провоцирует ДТП, ФИФА здесь ни при чем. Однако, если у нас есть возможность внести свой вклад в транспарентность финансовых транзакций в области футбола так, чтобы это подчинялось закону, мы должны это сделать. Целостность игры для нас имеет первостепенное значение. Например, запрет на владение правами игроков третьими лицами мы ввели по этой причине.