Дзаккерони возглавил сборную ОАЭ

Итальянец Альберто Дзаккерони назначен главным тренером сборной ОАЭ, сообщает Твиттер футбольной федерации этой страны. По сообщениям местных СМИ, контракт подписан до 2019 года.

64-летний итальянец сменил на посту тренера аргентинца Эдгардо Баусу, проработавшего с командой всего три матча, после чего возглавившего сборную Саудовской Аравии.

Дзаккерони ранее работал с рядом итальянских клубов, включая "Милан", "Лацио", "Интер" и "Ювентус". Туринцев он оставил в 2010 году, после чего принял сборную Японии, с которой выиграл Кубок Азии и принял участие в ЧМ-2014. После чемпионата мира он покинул японскую сборную, а в прошлом году поработал в китайском "Бэйцзин Гоань".