Дост - шестой игрок, разорвавший контракт со "Спортингом"

Нападающий "Спортинга" Бас Дост​ расторгнет контракт с лиссабонским клубом, сообщает A Bola. Он станет уже шестым игроком, который на правах свободного агента уйдет из команды в этом месяце.

Ранее "Спортинг" покинул Бруну Фернандеш, Виллиам Карвалью, Желсон Мартинш, Руй Патрисиу и Даниэл Поденсе.

Игроки в массовом порядке покидают "Спортинг" из-за действий президента клуба Бруну де Карвалью. В апреле 2018 года функционер запретил посещать тренировки 19 игрокам после вылета "львов" из Лиги Европы. В мае он отстранил от работы тренерский штаб во главе с Жорже Жезушем.

"Меня достали избалованные мальчишки". Президент "Спортинга" отстранил 19 игроков