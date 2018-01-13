09:50 | Футбол — "Пас из-за границы"

Донован в 35 лет возобновил карьеру во второй раз


Бывший полузащитник сборной США Лэндон Донован возобновил карьеру, подписав контракт с "Леоном", сообщает официальный сайт мексиканского клуба. Детали сделки и срок соглашения не раскрываются.

Отметим, что 35-летний хавбек дважды уходил из футбола - в 2014-м и 2016 годах. На протяжении карьеры Донован выступал за "Байер", "Сан-Хосе", "Баварию", "Эвертон" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

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