Донован в 35 лет возобновил карьеру во второй раз

Бывший полузащитник сборной США Лэндон Донован возобновил карьеру, подписав контракт с "Леоном", сообщает официальный сайт мексиканского клуба. Детали сделки и срок соглашения не раскрываются.

Отметим, что 35-летний хавбек дважды уходил из футбола - в 2014-м и 2016 годах. На протяжении карьеры Донован выступал за "Байер", "Сан-Хосе", "Баварию", "Эвертон" и "Лос-Анджелес Гэлакси".