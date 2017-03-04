Дмитрий Шомко: "Бородюк будет вызывать в сборную Казахстана самых сильных игроков"

Защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко в интервью prosports.kz сказал, что пока не успел познакомиться с главным тренером национальной команды Александром Бородюком. Российский специалист сегодня присутствовал на матче за Суперкубок страны, в котором "Кайрат" победил "Астану" (2:0).

- На игре присутствовал новый главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк, который активно конспектировал по ходу матча. Успел уже с ним познакомиться и пообщаться?

- Конечно, еще нет. Я этого человека даже не знаю, с ним никогда не работал. Ничего не могу сказать про нового тренера. Время покажет. Если будет результат, то будет все хорошо.

- Существует опасение, что кто-то из действующих футболистов сборной может не попасть в его список?

- Не знаю. Это его видение. Он - тренер сборной. Думаю, он будет вызывать самых сильных и лучших футболистов в сборную Казахстана. Конечно, будет обидно, если не вызовет тех или иных людей.