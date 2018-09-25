Давор Шукер: "Выскажусь о Роналду и Месси через несколько дней"

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер отказался критиковать Криштиану Роналду и Лионеля Месси за то, что они не посетили церемонию награждения ФИФА. Победителем стал Лука Модрич​.

– Я не хочу портить этот вечер, но через несколько дней я скажу еще что-то, – цитирует Mundo Deportivo Шукера. – Жизнь – это не только путь побед. Когда вы проигрываете, нужно проявлять уважение.

Что касается победы Модрича, то конец эры Роналду и Месси – это хорошо для футбола и всех хорватских футболистов. Это заслуженная награда, смотря на все, что он сделал в течение года.

Роналду не приедет на церемонию вручения наград ФИФА //

СМИ: В ФИФА недовольны, что Месси и Роналду не приехали на вручение награды лучшему игроку года