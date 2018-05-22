Бывший игрок тбилисского "Динамо" Дараселия посмертно награжден орденом Чести

Экс-футболист тбилисского "Динамо" и сборной СССР Виталий Дараселия посмертно награжден орденом Чести – одной из высших государственных наград Грузии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента страны Георгия Маргвелашвили. На церемонии присутствовали семья полузащитника, глава Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили, а также ветераны грузинского футбола.

"Виталий Дараселия как футболист и как человек пользовался особой любовью, он и его партнеры в тбилисском "Динамо" того времени доставляли радость миллионам поклонников футбола", – сказал Маргвелашвили.

По словам главы государства, Дараселия был удостоен ордена Чести за неоценимый вклад в развитие грузинского футбола, а также высокий профессионализм и успехи на международной арене.

Напомним, Дараселия стал автором победного гола в финале Кубка кубков-1981 между тбилисским "Динамо" и "Карл Цейссом" (2:1). Полузащитник отправил мяч в ворота немецкой команды за 4 минуты до окончания основного времени встречи.

В 1982 году Дараселия погиб в автокатастрофе в Зестафони, не справившись с управлением – его машина вылетела с трассы и упала в горную реку, ее унесло течением. Тело хавбека смогли только через 13 дней. Он был похоронен как национальный герой в родном городе Очамчыра, где начинал карьеру игрока.