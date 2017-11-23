Билич, Маццарри, Петреску и Муслин могут возглавить сборную Узбекистана

Федерация футбола Узбекистана на своем официальном сайте сообщила, что ведет переговоры с несколькими иностранными специалистами. В начале сентября сборная Узбекистана осталась без главного тренера после отставки Самвела Бабаяна, который не смог вывести команду на ЧМ-2018.

– Среди кандидатов – Дан Петреску, 49-летний румын, который работал в России, Польше, Китае и ОАЭ, а также и 64-летний серб Славолюб Муслин, работавший на протяжении своей карьеры с футбольными клубами Франции, Сербии, Украины и России, – говорится в заявлении Федерации футбола Узбекистана. – Кроме того, в списке кандидатов и известный любителям футбола благодаря своей работе в "Пахтакоре" и в московском "Динамо" 50-летний специалист из Черногории Миодраг Радулович.

В то же время, рассматриваются кандидатуры 52-летнего итальянского тренера Анджело Алессио, который работал в качестве помощника тренера сборной Италии, а также с клубами "Наполи", "Ювентус" и "Челси". Следующий возможный вариант – 54-летний немец Бернд Шторк, который работал в клубах "Штутгарт", "Вольфсбург", "Боруссия" (Дортмунд), а также возглавлял сборные Венгрии и Казахстана. Далее – хорват Бранко Иванкович, возглавлявший сборную Ирана, а также такие клубы, как "Аль-Иттифок", "Аль-Вахда", "Персеполис".

Кроме того, переговоры ведутся и с бывшим тренером "Вест Хэма" Славеном Биличем, 56-летним итальянским специалистом Вальтером Маццарри ("Наполи", "Интер", "Уотфорд"), а также с голландцем Бертом ван Марвейком ("Фейеноорд", "Боруссия" (Дортмунд), "Гамбург", сборная Голландии, ОАЭ).