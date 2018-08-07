Бехрами завершил карьеру в сборной Швейцарии

Полузащитник "Удинезе" Валон Бехрами принял решение завершить международную карьеру. 33-летний швейцарец получил уведомление от главного тренера сборной Швейцарии Владимира Петковича, что больше не будет вызываться в команду.

"Моя карьера в сборной Швейцарии окончена", – написал Бехрами в Твиттере.

Бехрами с 2005 года играл за сборную Швейцарии. На его счету 83 матча и 2 гола. На чемпионате мира-2018 он принял участие во всех четырех играх своей команды, а на встречу 1/8 финала против Швеции вышел с капитанской повязкой.