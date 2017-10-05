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Басель Абдулфаттах: "Спортивного директора "Аль-Джаиша" убило снарядом прямо на базе"


Экс-защитник "Зенита" Басель Абдулфаттах в интервью "СЭ" отметил, что в Сирии видны следы войны. В прошлом году он шесть месяцев отыграл за сирийский "Аль-Джаиш".

– Дамаск пострадал от войны меньше других городов. Но что там о ней напоминало?

– Слышал залпы из орудий. Блокпостов много, бомбардировщики постоянно летали – от них еще гул стоял страшный! Ну и автоматные очереди проскакивали.

– Пули летали мимо вас?

– Однажды. Летом, за месяц до моего возвращения в Россию, мы наматывали круги на базе. И тут – выстрелы, пули просвистели прямо рядом с нами, я видел, как они вонзаются в газон. Те, кто поопытнее, тут же легли на землю, а я и еще несколько ребят, пригнувшись, убежали в раздевалку. А на другой стороне поля стояли тренеры и даже не поняли, что произошло – ну, раздалась очередь, и что? Меня потом еще дня два трясло, хотя ребята с юмором отнеслись к этому.

– А снаряды прилетали?

– Когда я уже уехал из Сирии, мне рассказали, что нашего спортивного директора убило от осколков снаряда прямо на нашей базе. Хороший был мужик, позитивный, генерал по званию.

– Кто-то еще пострадал?

– Кажется, нет.

– Вы много раз ездили в другие города на матчи. Как там обстановка?

– В Латакии даже поспокойнее. Там не было блокпостов, люди в форме редко встречались. Это вообще курорт, город ресторанов, а еще там много студентов. В Хомсе играли – там меня даже передернуло, когда я увидел разрушенный квартал. Я такое видел только в фильме "Сталинград": разбомбленные дома, видно даже комнаты, ванны… Между городами тоже жутковато. На трассе встречаются прострелянные дома, пожженные машины. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полностью интервью Абдулфаттаха

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