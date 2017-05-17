Азиатская конфедерация футбола расследует дело члена комитета по аудиту ФИФА

Азиатская конфедерация футбола (AFC) проведет расследование по поводу обвинений в адрес президента Футбольной ассоциации Гуама и члена комитета по аудиту и соблюдению норм ФИФА Ричарда Лая, информирует официальный сайт AFC . Рекомендацию о начале расследования написал в AFC глава независимого комитета по этике Мохаммад Али Аль Камали.

Напомним, что Лай отстранен от футбольной деятельности на 90 дней. Ранее он сделал признание в суде Бруклина и согласился выплатить крупный денежный штраф. Он признал, что несколько раз с 2011 по 2014 год получал взятки от различных компаний и физических лиц за представление их интересов в ФИФА.

Сумма штрафа для функционера, который подтвердил также сокрытие иностранных банковских счетов, составит более 1 миллиона долларов.