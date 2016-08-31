Анри потратит зарплату в сборной Бельгии на благотворительность

Новый тренер сборной Бельгии​ Тьерри Анри намерен работать бесплатно, сообщает sportmagazine.levif.be. По контракту, 39-летний француз будет зарабатывать около 50 тысяч евро в год, но все деньги он планирует тратить на благотворительные цели в Бельгии. Этим он хочет показать, что ему интересно поработать в тренерском штабе Роберто Мартинеса, а финансовая сторона вопроса не главное, так как должность консультанта на телеканале Sky Sports приносит ему 6 миллионов евро в год.