22:16 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Анри потратит зарплату в сборной Бельгии на благотворительность

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Новый тренер сборной БельгииТьерри Анри намерен работать бесплатно, сообщает sportmagazine.levif.be. По контракту, 39-летний француз будет зарабатывать около 50 тысяч евро в год, но все деньги он планирует тратить на благотворительные цели в Бельгии. Этим он хочет показать, что ему интересно поработать в тренерском штабе Роберто Мартинеса, а финансовая сторона вопроса не главное, так как должность консультанта на телеканале Sky Sports приносит ему 6 миллионов евро в год.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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совва

дык у него на тв под 5 мультов контракт)

22:22

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