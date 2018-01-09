Английский клуб перебьет предложение "Спартака" по Вериссимо

В ближайшие дни руководство "Сантоса" получит предложение от клуба из Англии, название которого не раскрывается, о покупке защитника Лукаса Вериссимо, сообщает Globo Esporte. Ранее боссы бразильской команды наложили вето на переход 22-летнего игрока обороы в "Спартак" за 6 миллионов евро.
Как ранее сообщил "СЭ" агент футболиста Тиагу Тавейра, российский и бразильский клубы продолжают обсуждать условия сделки. По словам представителя игрока, в связи с этим детали личного контракта пока не могут быть согласованы.
Globo Esporte утверждает, что предложение британской команды будет более выгодным с финансовой точки зрения как для "Сантоса", так и для самого Вериссимо. Планируется, что на встрече членов правления "Сантоса" 11 января руководство клуба обсудит ситуацию вокруг возможной продажи защитника.
Lennon
Лучше Таксо продли!
00:50
Lennon
Эй, дядя Федя, за ПедРошу переплатил и харэ..... Пускай гниет в Бразилии и дальше, а мы посмотрим в России как их сборная дружно обос......ся в полуфинале ЧМ с понторезом Неймаром!
00:50
Evgenn177
Бразильци так всегда...
23:50 9 января
aris74
Согласен полностью!! Забирайте к чертям Надоел этот торг Было бы из-за кого
23:42 9 января
Monakh007
Да забирайте вы это создание, нам не надо.
23:40 9 января