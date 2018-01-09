Английский клуб перебьет предложение "Спартака" по Вериссимо

В ближайшие дни руководство "Сантоса" получит предложение от клуба из Англии, название которого не раскрывается, о покупке защитника Лукаса Вериссимо, сообщает Globo Esporte. Ранее боссы бразильской команды наложили вето на переход 22-летнего игрока обороы в "Спартак" за 6 миллионов евро.

Как ранее сообщил "СЭ" агент футболиста Тиагу Тавейра, российский и бразильский клубы продолжают обсуждать условия сделки. По словам представителя игрока, в связи с этим детали личного контракта пока не могут быть согласованы.

Globo Esporte утверждает, что предложение британской команды будет более выгодным с финансовой точки зрения как для "Сантоса", так и для самого Вериссимо. Планируется, что на встрече членов правления "Сантоса" 11 января руководство клуба обсудит ситуацию вокруг возможной продажи защитника.