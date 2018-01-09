Агент: "Спартак" и "Сантос" обсуждают условия сделки по Вериссимо"

Тиагу Тавейра, официальный представитель защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, в разговоре с корреспондентом "СЭ" отметил, что переговоры между бразильским клубом и "Спартаком" еще не завершены. Тавейра добавил, что из-за этого футболист пока не может согласовать условия личного контракта с красно-белыми.
– Трансфер все еще не оформлен, – сказал Тавейра. – Представители "Спартака" и "Сантоса" обсуждают условия сделки. Мы ждем, когда москвичи сделают официальное предложение. Если оно будет принято, то начнем обсуждать условия личного соглашения Вериссимо. (Гоша ЧЕРНОВ)
Jean4
Если с Вериссимо не получится, покупайте какого-нибудь Педру, чтобы опять порожняком не ездить.
16:24
Drek
Луан-2, а может быть Горай-2 ???
16:02
pahom-17
да пошел он, этот трансер...
15:54
Logva
на самом деле хрюшки опять поехали за Луаном!!!ща им еще одного Педрошу впарят вместо этого Верисимо)))
15:47
Raiffeisen
Покупать игрока в Бразилии, это как покупать лошадь у цыган.
14:57
Alukard1349
Могли бы и прямую трансляцию замутить!Посмотрели бы,может что подсказали)
14:54
баламошка
Мешок матрёшек и мешок балалаек им отправить - и дело с концом.
14:48