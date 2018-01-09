14:45 | Футбол — РФПЛ

Агент: "Спартак" и "Сантос" обсуждают условия сделки по Вериссимо"

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Тиагу Тавейра, официальный представитель защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, в разговоре с корреспондентом "СЭ" отметил, что переговоры между бразильским клубом и "Спартаком" еще не завершены. Тавейра добавил, что из-за этого футболист пока не может согласовать условия личного контракта с красно-белыми.

– Трансфер все еще не оформлен, – сказал Тавейра. – Представители "Спартака" и "Сантоса" обсуждают условия сделки. Мы ждем, когда москвичи сделают официальное предложение. Если оно будет принято, то начнем обсуждать условия личного соглашения Вериссимо. (Гоша ЧЕРНОВ)

Цара в "Спартаке" не будет. По Вериссимо торгуются

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Jean4

Если с Вериссимо не получится, покупайте какого-нибудь Педру, чтобы опять порожняком не ездить.

16:24

Drek

Луан-2, а может быть Горай-2 ???

16:02

pahom-17

да пошел он, этот трансер...

15:54

Logva

на самом деле хрюшки опять поехали за Луаном!!!ща им еще одного Педрошу впарят вместо этого Верисимо)))

15:47

Raiffeisen

Покупать игрока в Бразилии, это как покупать лошадь у цыган.

14:57

Alukard1349

Могли бы и прямую трансляцию замутить!Посмотрели бы,может что подсказали)

14:54

баламошка

Мешок матрёшек и мешок балалаек им отправить - и дело с концом.

14:48