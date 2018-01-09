Агент: "Спартак" и "Сантос" обсуждают условия сделки по Вериссимо"

Тиагу Тавейра, официальный представитель защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, в разговоре с корреспондентом "СЭ" отметил, что переговоры между бразильским клубом и "Спартаком" еще не завершены. Тавейра добавил, что из-за этого футболист пока не может согласовать условия личного контракта с красно-белыми.

– Трансфер все еще не оформлен, – сказал Тавейра. – Представители "Спартака" и "Сантоса" обсуждают условия сделки. Мы ждем, когда москвичи сделают официальное предложение. Если оно будет принято, то начнем обсуждать условия личного соглашения Вериссимо. (Гоша ЧЕРНОВ)

Цара в "Спартаке" не будет. По Вериссимо торгуются