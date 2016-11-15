Андреа Пирло: "Долго обсуждали с Гвардьолой переход в "Барселону"

Полузащитник Андреа Пирло назвал нынешнего наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолу лучшим тренером в мире. Также итальянец подтвердил слухи о том, что специалист хотел видеть его в "Барселоне", отметив, что лично встречался с ним по этому поводу.

– Гвардьола тренер номер один в мире, без сомнений, – цитирует Marca Plus Пирло. – Посмотрите, чего он добился с "Барселоной" и "Баварией". Я лично знаю Пепа, восхищаюсь им и уважаю. Что я думал, когда узнал, что он хочет меня пригласить в "Барселону"? Как можно не соблазниться?!

Мы как раз играли с лучшей командой в мире, и Пеп сказал, что хочет меня в ней видеть. Мы с ним встретились в офисе после той товарищеской игры и долго говорили. Сейчас мы часто общаемся, ведь у нас есть общие друзья в Брешии.

Месси? Он невероятен, лучший игрок в мире. То, что он делает, невозможно повторить. Не думаю, что в ближайшее время мы увидим кого-то еще вроде него.