Алекс Фергюсон: "От Пеле, Марадоны, Кройфа или Эйсебио не отказался бы ни один современный тренер"

Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон уверен, что игроки прошлого смогли бы проявить себя в современном футболе. По его мнению, ни один бы тренер не отказался от таких игроков, как Йохан Кройф, Диего Марадона, Пеле, Бобби Чарльтон, Эйсебио и Денис Лоу.

- Конечно, великие игроки прошлого смогли бы проявить себя в современном футболе, - цитирует пресс-служба УЕФА Фергюсона. - Просто подумайте, какие дополнительные возможности у них бы появились с современными полями, медицинским обслуживанием, достижениями спортивной науки. Сегодня люди являются гораздо более хрупкими по сравнению с теми, кто родился в военное время, в годы Второй мировой войны. Это были великие игроки, такие как, например, Пеле.

Если бы сегодня или в мое время у "Манчестер Юнайтед" были бы Денис Лоу, Бобби Чарльтон и Джордж Бест, они бы без всяких вопросов попали в состав. То же можно сказать об Эйсебио, Йохане Кройфе, Диего Марадоне, Пеле - от таких классных игроков не отказался бы ни один тренер. А нападение "Реала" образца 1960 года было просто невероятным.