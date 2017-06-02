Аксель Витсель: "В каждом клубе, от "Стандарда" до "Зенита", я старался быть лидером"

Полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель остался доволен прогрессом, который демонстрируют его одноклубники. Хавбек сборной Бельгии перешел в китайский клуб из "Зенита" 3 января.

- Чувствую себя прекрасно. Команда работает все лучше и лучше, - цитирует dhnet.be Витселя. - Прогресс китайских игроков особенно заметен. Разница их мастерства по сравнению с февралем впечатляет.

Я должен тянуть команду вверх, это одна из моих задач. Все очень мотивированы. Если бы я не прикладывал усилий, это бы передалось одноклубникам. Мне нельзя расслабляться.

В каждом клубе, от "Стандарда" до "Зенита", я старался быть лидером. Но не таким, как Венсан Компани, я стараюсь больше проявлять лидерские качества своей игрой.