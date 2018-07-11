Агент: "По Думбья все еще нет предложений из России, зато есть из Европы"

Известный португальский агент Мануэл Пирес рассказал "СЭ" о будущем форварда "Спортинга" Сейду Думбья.

- По Думбья по-прежнему нет предложений из России, зато есть из Европы – но недостаточно хорошие, - отметил Пирес. - Если говорить о ситуации в "Спортинге", то клуб постепенно укрепляется. Только Руй Патрисиу, Поденсе и, возможно, Вильям Карвалью уйдут. Остальные игроки согласились вернуться или заключили новые контракты.

Думбья выступает за "Спортинг" с января, за это время он провел 14 матчей в чемпионате Португалии. (Игорь НОВИКОВ)