Адвокат, Луческу, Бородюк - за Месси, Муслин - за Роналду

Стали известны итоги голосования по выбору лучшего игрока года по версии ФИФА среди тренеров сборных. Среди них четверо работали в России.
Экс-наставник "Зенита" и сборной России, а ныне главный тренер команды Голландии Дик Адвокат голосовал за Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Неймара. Еще один бывший тренер клуба из Санкт-Петербурга Мирча Луческу, ныне работающий с национальной командой Турции, выбрал Месси, Серхио Рамоса и Луку Модрича. Бывший тренер сборной России, а ныне наставник национальной команды Казахстана Александр Бородюк отдал голос за Месси, Роналду и Тони Крооса. Славолюб Муслин, поработавший с "Локомотивом", "Химками", "Краснодаром" и "Амкаром", а сейчас возглавляющий сборную Сербии включил в свою тройку Роналду, Модрича и Н`Голо Канте.
Онлайн-трансляция церемонии вручения премий ФИФА The Best
- Амкар
- Химки (Футбол)
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Дик Адвокат
- Неймар Сантос
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Краснодар
- Александр Бородюк
- Мирча Луческу
- Сборная Сербии (Футбол)
- Тони Кроос
- Сборная Турции (Футбол)
- Сборная Голландии (Футбол)
- Серхио Рамос
- Сборная Казахстана (Футбол)
- Лука Модрич
- Славолюб Муслин
- Н`Голо Канте