Адвокат, Луческу, Бородюк - за Месси, Муслин - за Роналду

Стали известны итоги голосования по выбору лучшего игрока года по версии ФИФА среди тренеров сборных. Среди них четверо работали в России.

Экс-наставник "Зенита" и сборной России, а ныне главный тренер команды Голландии Дик Адвокат голосовал за Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Неймара. Еще один бывший тренер клуба из Санкт-Петербурга Мирча Луческу, ныне работающий с национальной командой Турции, выбрал Месси, Серхио Рамоса и Луку Модрича. Бывший тренер сборной России, а ныне наставник национальной команды Казахстана Александр Бородюк отдал голос за Месси, Роналду и Тони Крооса. Славолюб Муслин, поработавший с "Локомотивом", "Химками", "Краснодаром" и "Амкаром", а сейчас возглавляющий сборную Сербии включил в свою тройку Роналду, Модрича и Н`Голо Канте.

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