40-летний экс-защитник "Спарты" покончил с собой из-за семейных проблем

Пражская "Спарта" на своей странице в Твиттере объявила о смерти экс-защитника команды Павела Пергля. Бывший чешский футболист покончил с собой в возрасте 40 лет после ссоры с женой.
"Это очень печальная новость для "Спарты" и всех футбольных болельщиков - наш бывший игрок Павел Пергль умер. Он прибыл в Спарта в 10 лет, а затем сыграл 68 матчей за первую команду. Покойся с миром!" - говорится в сообщении.
It is very sad news for Sparta and all football fans to hear that our former player Pavel Pergl has died. He arrived in Sparta as 10-year-old and then he played 68 matches in the first team. Rest in peace! pic.twitter.com/5T48aqktxN– AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) 2 мая 2018 г.