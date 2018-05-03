40-летний экс-защитник "Спарты" покончил с собой из-за семейных проблем

Пражская "Спарта" на своей странице в Твиттере объявила о смерти экс-защитника команды Павела Пергля. Бывший чешский футболист покончил с собой в возрасте 40 лет после ссоры с женой.

"Это очень печальная новость для "Спарты" и всех футбольных болельщиков - наш бывший игрок Павел Пергль умер. Он прибыл в Спарта в 10 лет, а затем сыграл 68 матчей за первую команду. Покойся с миром!" - говорится в сообщении.