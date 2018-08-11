Татьяна Тарасова: "Тренеры и фигуристки, выигравшие юношеский чемпионат мира, заслуживают звания ЗМС"

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила с предложением присваивать звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС) юным фигуристкам, исполняющим сложные многооборотные прыжки, за победу на юниорском чемпионате мира.

- Я, конечно, этим тренерам, которые занимаются с детьми, которые преодолевают такие сложности и которые получают кураж от этого, даже в случае выигрыша юниорского чемпионата мира и этапов Гран-при, (предлагаю) присваивать этим тренерам и этим малявкам ЗМС, - сказала Тарасова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.