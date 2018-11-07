Татьяна Тарасова: "Денис Тен - великий сын своего народа"

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила на открытии мемориальной доски в память о Денисе Тене в Алма-Ате.

- Это великий мальчик. Он хотел жить только в этой стране, прославлять эту страну, - цитирует Тарасову Zakon.kz. - Так получилось, что он умер в этой стране. Он прославлял свою родину. Миллионы людей, которые смотрели все его выступления и весь его жизненный путь, искали на карте Казахстан. Не все знают, где страна находится, а через него узнали все. Это великий сын своего народа. Большое спасибо родителям, что они воспитали такого уникального человека. Мне посчастливилось работать с ним, помогать ему в его сложном деле. У меня было много воспитанников, он – в числе первых. Он - человек, настолько любящий свою профессию, с детства понимающий, что через профессию, работая, можно достичь очень много. Он был лучшим среди лучших. Он уникальный парень с самого детства. Ему не надо было повторять два раза. Все, что он делал с первого его выхода на большой лед, поднимало стадионы. В Лос-Анджелесе не знали, откуда этот мальчик. Он сразу был в десятке лучших, затем в четверке. Стадион вскочил и не хотел садиться после его выступления.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.