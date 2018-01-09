Михаил Коляда: "Чувствую себя лидером"

Фигурист Михаил Коляда отметил, что чувствует себя лидером российского мужского одиночного катания. В декабре 22-летний спортсмен второй раз подряд стал чемпионом России.

- Да, я чувствую себя лидером. Успех придает мне дополнительную уверенность, - цитирует Коляду официальный сайт Международного союза конькобежцев. - Становишься более уверенным, спокойным, а также относишься к некоторым вещам хладнокровнее.

Честно говоря, у меня нет большого опыта выступлений в крупных турнирах. Поэтому, возможно, это и приводит к некоторым ошибкам. Однако каждый год все становится только лучше, у меня все больше уверенности. Думаю, что мы идем вверх, хоть и медленно и не всегда так, как хотелось бы.