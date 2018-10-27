Максим Траньков: "У Медведевой есть недоброжелатели, которые хотели бы, чтобы все было еще хуже"

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков прокомментировал выступление российской фигуристки Евгении Медведевой на "Гран-при Канады". В короткой программе спортсменка допустила серьезные ошибки и показала 7-й результат.

– Евгения Медведева занимает в Лавале седьмое место после короткой программы. Как вы оцениваете такой результат?

– Это спорт. Я ничему не удивляюсь.

– Болельщики ждали от нее более успешного выступления.

– Соревнования же еще не закончились.

– Вы надеетесь, что в произвольной программе она сумеет поправить свои результаты?

– Я думаю, что все на это надеются. У Жени, конечно, есть недоброжелатели, которые хотели бы, чтобы все было еще хуже, но я являюсь болельщиком сборной России, поэтому всегда поддерживаю всех наших спортсменов и надеюсь на успешный результат. (Елена Григорьевская)