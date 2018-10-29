"Берем на борт!": "Зенит" отреагировал на показательный номер Туктамышевой

"Зенит" оценил яркое выступление Елизаветы Туктамышевой. Российская фигуристка во время показательной программы на Skate Canada разделась до белья.

Победительница второго этапа "Гран-при" выступала в образе стюардессы под песню Бритни Спирс Toxic.

- Берем на борт, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, Туктамышева выиграла второй этап "Гран-при" Skate Canada, набрав по сумме двух программ 203,32 балла.