"Берем на борт!": "Зенит" отреагировал на показательный номер Туктамышевой

"Зенит" оценил яркое выступление Елизаветы Туктамышевой. Российская фигуристка во время показательной программы на Skate Canada разделась до белья.
Победительница второго этапа "Гран-при" выступала в образе стюардессы под песню Бритни Спирс Toxic.
- Берем на борт, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Напомним, Туктамышева выиграла второй этап "Гран-при" Skate Canada, набрав по сумме двух программ 203,32 балла.
Берем на борт! @TuktikLiza 👩✈️ pic.twitter.com/gTUVu1rCNt– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 29 октября 2018 г.
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