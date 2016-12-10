Александр Энберт: "Опыт финала "Гран-при" будет для нас хорошим стимулом"

Пара Наталья Забияко и Александр Энберт остались довольны выступлением в финале "Гран-при". Российский дуэт занял четвертое место, а победу одержали их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

- Конечно, это ещё не максимум в техническом плане и не максимум плане раскованности на льду, но по ощущениям сегодня намного лучше, чем вчера, - цитирует официальный сайт ФФККР Энберта. - Становится привычнее и легче, поэтому в целом прокатом остались довольны.

- А почему нет раскованности?

- Все приходит с опытом, - сказала Забияко. - Нужно больше соревноваться, больше выступать и тогда появится раскованность.

- Мы очень рады, что попали в финал и получили тем самым прекрасную возможность побороться с сильнейшими парами мира, - добавил Энберт. - И конечно, этот опыт в дальнейшем будет для нас хорошим стимулом, чтобы двигаться вперед.

- Будете ли вы что-то добавлять к чемпионату России?

- В этом сезоне стараемся к этому идти, надеемся добавить тройной сальхов в программу, - сказал Энберт.

На тренировках мы делаем тройной сальхов, осталось сделать последний шаг и вставить его в прокат, - подытожила Забияко.