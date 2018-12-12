WADA провело очередной аудит РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство завершило очередной аудит всех подразделений РУСАДА. Об этом сообщает ТАСС.

Команда аудиторов WADA работала с 11 по 12 декабря. Она составила отчет, который послужит основанием для заключения, которое, в свою очередь, будет озвучено на на заседании организации в середине января 2019 года.

"Мы предоставили аудиторам всю интересующую их информацию. Наши гости провели тщательнейшую проверку деятельности всех подразделений РУСАДА. Все прошло в рабочем режиме. Результаты аудита станут известны позднее", - заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

20 сентября исполком WADA вернул российскому антидопинговому агентству соответствие кодексу организации при условии, что до 30 июня 2019 ему будут предоставлены все подозрительные допинг-пробы для перепроверки.