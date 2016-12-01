13:10 | ДОПИНГ

Владимир Путин: "Допинговый скандал позволит создать России передовую систему борьбы с этим злом"

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Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, выразил уверенность в том, что передовая система по борьбе с допингом будет создана в РФ в начале 2017 года. Глава государства выразил мнение, что общественности надоели информационные "вбросы", связанные с этой темой.  

- Так называемый допинговый скандал позволит нам создать в России самую передовую систему борьбы с этим злом, - сказал Путин. - Исхожу из того, что национальная программа противодействия допингу будет готова уже в начале будущего года. Полагаю, что информационные "вбросы" порядком надоели. И если нужно, мы можем кого-то в этом поучить.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kig690000

Ага. Теперь давайте надеяться, что взятковый скандал с Улюкаевым позволит победить и это зло.

13:39

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