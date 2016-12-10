Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко считает, что положительные результаты российских спортсменов являются ответом на разговоры о допинге в стране. Также Мутко заявил, что нет ничего удивительного в том, что Россия добивается успехов в различных видах спорта.

– Это некий ответ всему тому, что сейчас происходит вокруг российского спорта, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Все, что наработано в зимних видах спорта, приносит результаты – как и первый подиум у бобслеистов, успехи саночников, серебро Александра Третьякова, победа Руслана Мурашова в конькобежном спорте. Это наработано и никуда деться не может.

Подросли молодые ребята, сборные команды работают, и в успехах российских спортсменов я не вижу каких-то неожиданностей. Наоборот, это подтверждение того, что все правильно делается во многих видах спорта. Надо продолжать, вот и все. За четыре года подготовки к Олимпийским играм в Сочи выстроена серьезная материальная база. И во многих видах спорта поработали серьезные иностранные специалисты – как Себастьян Крос в шорт-треке, Пьер Людерс в бобслее. И сейчас идет спокойная работа.