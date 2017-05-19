Виталий Мутко: "ОКР и ПКР как учредители РУСАДА справятся с поставленными ВАДА задачами"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность в том, что ОКР и Паралимпийский комитет России (ПКР) как учредители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) справятся с задачами, которые поставило Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) по восстановлению организации. В четверг в Монреале прошло заседание совета учредителей ВАДА. По словам заместителя генерального директора агентства Роба Келера, РУСАДА для полного восстановления необходимо выполнить четыре пункта – уход с поста главы наблюдательного совета РУСАДА Елены Исинбаевой, доступ к "закрытым" городам, допуск к биологическим паспортам атлетов (ABP), установление правил, которые предполагают отсутствие конфликта интересов. Ранее был изменен состав учредителей РУСАДА – в их числе остались только ОКР и ПКР.

– Планирование и забор допинг-проб – это главное, потому что мы большая страна и возможности людей, которые из других стран приезжают и занимаются заборами проб – это крайне сложно, – цитирует ТАСС Мутко. – Те критерии, которые они считают не до конца выполненными, с ними, с этими задачами мы в мае справимся. Я уверен, что ОКР и ПКР как учредители РУСАДА при поддержке Минспорта РФ с этими задачами справятся.

Это движение вперед, мы все эти годы демонстрируем устремленность в борьбе с допингом, готовность создать сильную антидопинговую организацию. Препятствие одно – отсутствие элементарных критериев. Мы исходим из того, что мы с коллегами из ВАДА, из нашей независимой комиссии, из министерства спорта выполняем свои обязательства.

ВАДА: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления