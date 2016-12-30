Виталий Мутко: "Обвинения России в махинациях с допингом - это политический шантаж"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко подчеркнул, что обвинения в адрес России со стороны независимого эксперта Ричарда Макларена в махинациях с допинг-пробами не имеют под собой никаких оснований. В начале декабря была опубликована вторая часть его доклада, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов нарушили анти-допинговые правила до, во время и после Олимпиады-2014. После этого IBU отстранил двух биатлонистов от соревнований, FIS - шестерых лыжников, а сегодня IBSF принял аналогичное решение по четырем селетонистам.

- 2017 год будет насыщен спортивными стартами – и в нашей стране, и в других, - приводит ТАСС слова Мутко. - Нам нужно набраться спокойствия, терпения и доказывать свою правоту. Если суммировать все обвинения, которые нам были высказаны в 2016 году, то никакой правовой основы под ними нет. И это безусловно. Четко видны двойные стандарты, в них нет правды.



Наша позиция понятна: мы никогда не скрывали проблемы допинга, боролись с ним и будем бороться. Этому есть десятки примеров. Обвинения в наш адрес – политический шантаж, это видно. "Независимый эксперт" – это и судья, и прокурор, и обвинитель, и суд присяжных в одном лице. Он везде пытается вынести нам приговор. Тот же Международный паралимпийский комитет, не вдаваясь в суть, цинично и безразлично по отношению к сотням спортсменов принял решение о коллективном отстранении нашей сборной.

Это путь в никуда. Все обвинения построены на показаниях бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории (Григория Родченкова. — Прим. ТАСС), которого мы выгнали, против которого было возбуждено уголовное дело, которого сам (Ричард) Макларен в своем первом докладе называл несостоятельным. Нам рекомендовали его (Родченкова) уволить. И вдруг он становится самым добросовестным свидетелем. Царапины и переписки – разве все это доказывает, что подменялись пробы? Нет. Это привело к списку, в котором больше тысячи спортсменов, и сейчас нам приходится рассчитывать на мудрость международных спортивных организаций.

Все, о чем говорится в этих расследованиях, рассчитано на обывателей. Манипуляции с допинг-пробами невозможны – спортсмены международного пула находятся под тотальным контролем.

Помимо того что мы готовы отстаивать добрые имена наших спортсменов, мы готовы строить систему (борьбы с допингом), которая должна быть идентичной во всем мире. А сейчас мы видим двойные стандарты, терапевтические решения, перекладывания с больной головы на здоровую. Российский спорт хотят дискредитировать, и будут новые проверки. Но когда-нибудь люди поймут, что это бесперспективный путь. Наши спортсмены выступают на крупных стартах, они продолжают соревноваться. Их поддерживает страна. И эта поддержка будет продолжаться.