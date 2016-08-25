Виталий Мутко: "Надеюсь, что у Макларена нет припасенных списков"

Министр спорта России Виталий Мутко выразил надежду, что у независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном нет припасенных списков, которые затронут кого-то из российских олимпийцев, выступавших на Играх-2016 в Бразилии.

После доклада Макларена WADA рекомендовало Международному олимпийскому комитету (МОК) отстранить всю сборную России от Олимпиады-2016. Исполком МОК принял решение передать право определять, кто из россиян может принять участие в Играх-2016, международным спортивным федерациям. В итоге Олимпиаду в Рио-де-Жанейро пропустили российские тяжелоатлеты и легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, а также ряд спортсменов из других видов спорта.

- Приходится российскому спорту несладко. Но надеюсь, общими усилиями сможем отбить атаки и вернуть уважение российскому спорту. Уже видели реакцию на наше выступление в Рио. Может, у комиссии Макларена есть припасенные списки, которые затронут кого-то из олимпийской сборной. Но надеюсь, что такого не будет, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.